مجتمع

خطأ في امتحان مادة الإسلامية للسادس الإعدادي والتربية العراقية توضح

author_image سوار أحمد
العراق التربية العراقية الامتحانات النهائية الاسلامية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة التربية العراقية، اليوم الخميس، وجود خطأ ورد في امتحان مادة الاسلامية للصف السادس الاعدادي الفرع التطبيقي.

وبدأ الامتحان (الثاني) في الساعة السابعة من صباح اليوم، حيث انطلقت يوم أمس امتحانات الصف السادس الاعدادي في العراق، بمشاركة نصف مليون طالب.

وقال متحدث باسم التربية في حديث صحفي، إن "الخطأ في امتحان التربية الإسلامية الفرع التطبيقي، هو كلمة في سؤال عن أمور ينشأ عنها الغضب، ثلاث نقاط أو خمس، والخطأ في كلمة خمس، وهو خطأ مطبعي، وتم التعديل عليه بالإيعاز للمراكز الامتحانية لتصحيحها".

وأشار الى أن "الجواب على السؤال، إذا كان بثلاث نقاط أو ثلاث كلمات، أو بخمس نقاط أو كلمات، يعتبر إجابة صحيحة".

وأوضح أن "هذه الأمور تحدث في الكثير من الأحيان، كون الأسئلة تذهب للحفظ بعد الطباعة ولا تخضع لمشاهدة آخرين كثر، تحدث الأخطاء الفنية في الطباعة".

ونبّه مدرسون ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى وجود خطأين، وكتبوا في تغريدات، أن الخطأ الأول خاص بالسؤال الخامس – اولاً ( التعداد هي 3 نقاط وليس خمسة).

كما بينوا أن الخطأ الثاني خاص بالسؤال الأول في الآية القرآنية ( نسيان كلمة ان).

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