اقتصاد

غرفة تجارة ديالى تقاطع المنتجات التركية

سنقاطع البضائع التركية لمدة شهر
author_image مظفر مزوري
العراق غرفة التجارة مقاطعة المنتجات التركية قصف زاخو

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت غرفة تجارة ديالى اليوم الخميس 21 تموز 2022 مقاطعة المنتجات التركية في تعميم نشرته اليوم.

غرفة التجارة قالت في بيان لها " إنها قررت مقاطعة البضائع التركية بسبب عدوان الجيش التركي على زاخو واستشهاد وإصابة العشرات من المواطنين".

وقال مدير غرفة تجارة ديالى موسى التميمي " إنه تم تحذير جميع رجال الأعمال في محافظة ديالى بوقف استيراد البضائع التركية  وعلى شركات السفر عدم الإعلان عن جولات سياحية إلى المدن التركية ".

وأضاف التميمي " بلدنا فوق كل المصالح وسنقاطع البضائع التركية لمدة شهر ، الأمر الذي سيتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة لتركيا ".

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