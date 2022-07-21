غرفة تجارة ديالى تقاطع المنتجات التركية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت غرفة تجارة ديالى اليوم الخميس 21 تموز 2022 مقاطعة المنتجات التركية في تعميم نشرته اليوم.

غرفة التجارة قالت في بيان لها " إنها قررت مقاطعة البضائع التركية بسبب عدوان الجيش التركي على زاخو واستشهاد وإصابة العشرات من المواطنين".

وقال مدير غرفة تجارة ديالى موسى التميمي " إنه تم تحذير جميع رجال الأعمال في محافظة ديالى بوقف استيراد البضائع التركية وعلى شركات السفر عدم الإعلان عن جولات سياحية إلى المدن التركية ".

وأضاف التميمي " بلدنا فوق كل المصالح وسنقاطع البضائع التركية لمدة شهر ، الأمر الذي سيتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة لتركيا ".