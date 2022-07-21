تشاويش أوغلو: تركيا لا تطلب "الإذن مطلقًا" لشنّ هجمات في سوريا

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو اليوم الخميس إن تركيا "لا تطلب الإذن مطلقا" من أي أحد قبل شن عملية عسكرية في سوريا.

وأوضح "يمكننا تبادل أفكار، لكننا لم ولن نطلب مطلقا إذنا لعملياتنا العسكرية ضد الإرهاب" محذرا "يمكن أن يحدث ذلك بين عشية وضحاها، بشكل غير متوقع".

وخلال قمة ثلاثية مع إيران وروسيا الثلاثاء في طهران، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي يهدد بشن عملية عسكرية تركية في سوريا منذ أيار/مايو، إنه يعوّل على "دعم روسيا وإيران في محاربة الإرهاب".

لكنّ نظيرَيه حذرا من أن أي عملية في شمال شرق سوريا ستلحق ضررا بأطراف مختلفة في المنطقة.

وشنّت تركيا منذ 2016 ثلاث عمليات عسكرية في سوريا على حدودها الجنوبية استهدفت التنظيمات والقوات الكوردية كما أطلقت هجوما مطلع العام 2020 ضد القوات النظامية السورية.

وتسيطر وحدات حماية الشعب على جزء من شمال سوريا وهي القوات الكوردية الرئيسية في سوريا التي تعتبرها أنقرة فرعا من حزب العمال الكوردستاني الذي تصنفه تركيا "منظمة إرهابية".