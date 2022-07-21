سیاسة

تشاويش أوغلو: تركيا لا تطلب "الإذن مطلقًا" لشنّ هجمات في سوريا

author_image سوار أحمد
وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو
وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو
ترکیا تركيا وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو سوريا هجوم

أربيل (كوردستان 24)-  قال وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو اليوم الخميس إن تركيا "لا تطلب الإذن مطلقا" من أي أحد قبل شن عملية عسكرية في سوريا.

وأوضح "يمكننا تبادل أفكار، لكننا لم ولن نطلب مطلقا إذنا لعملياتنا العسكرية ضد الإرهاب" محذرا "يمكن أن يحدث ذلك بين عشية وضحاها، بشكل غير متوقع".

وخلال قمة ثلاثية مع إيران وروسيا الثلاثاء في طهران، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي يهدد بشن عملية عسكرية تركية في سوريا منذ أيار/مايو، إنه يعوّل على "دعم روسيا وإيران في محاربة الإرهاب".

لكنّ نظيرَيه حذرا من أن أي عملية في شمال شرق سوريا ستلحق ضررا بأطراف مختلفة في المنطقة.

وشنّت تركيا منذ 2016 ثلاث عمليات عسكرية في سوريا على حدودها الجنوبية استهدفت التنظيمات والقوات الكوردية كما أطلقت هجوما مطلع العام 2020 ضد القوات النظامية السورية.

وتسيطر وحدات حماية الشعب على جزء من شمال سوريا وهي القوات الكوردية الرئيسية في سوريا التي تعتبرها أنقرة فرعا من حزب العمال الكوردستاني الذي تصنفه تركيا "منظمة إرهابية".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف