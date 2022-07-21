سیاسة

الولايات المتحدة : ندعم الأمن والاستقرار في العراق وإقليم كوردستان

ينبغي أن تحترم كافة الدول التزاماتها بموجب القانون الدولي
author_image مظفر مزوري
کوردستان العراق الولايات المتحدة الامريكية قصف زاخو

أربيل (كوردستان 24)- نددت وزارة الخارجية الأمريكية بقصف منتجع في محافظة دهوك، وأعلنت أن الولايات المتحدة تدعم أمن واستقرار العراق وإقليم كوردستان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية نيد برايس " تُدين الولايات المتحدة الامريكية الهجوم الذي استهدف محافظة دهوك العراقية وتسبب بمقتل وجرح مدنيين ".

وأضاف نيد برايس  " إن قتل المدنيين ليس أمراً مقبولاً، وينبغي أن تحترم كافة الدول التزاماتها بموجب القانون الدولي ".

وأشار الى " اننا نقدم تعازينا لأسر الضحايا وتمنياتنا بالشفاء العاجل للجرحى ".

وأكد " نعرب عن دعمنا القوي المتواصل لسيادة العراق وأمنه واستقراره وازدهاره، بما في ذلك إقليم كردستان ".

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