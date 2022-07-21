الجامعة العربية: هجوم زاخو خرق للقانون الدولي وانتهاك لمبدأ حسن الجوار

أربيل (كوردستان 24)- أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الهجوم التركي الذي استهدف منتجعاً سياحياً في مدينة زاخو، وأدى الى استشهاد 9 أشخاص وجرح اكثر من 20 آخرين.

وقال جمال رشدي المتحدث باسم أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية " إننا نؤكد رفضنا الكامل للاعتداء التركي على السيادة العراقية، والذي يمثل خرقاً صريحاً للقانون الدولي وانتهاكاً سافراً لمبادئ حسن الجوار".

وأضاف المتحدث " ان الجامعة العربية تساند العراق في رفض وإدانة الاعتداءات التركية، وانها تدين أي تعدٍ أو انتهاك لسيادة أي من الدول العربية ".

وأشار الى ضرورة " ان تعيد انقرة حساباتها والحفاظ على مبدأ حسن الجوار في علاقاتها مع دول المنطقة والامتناع عن الاقدام على تنفيذ عمليات عسكرية داخل أراضي الدول العربية تحت أي ذريعة ".