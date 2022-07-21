المانيا تدعو الى تحقيق عاجل بقصف زاخو

أربيل (كوردستان 24)- دعت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الخميس، 21 تموز يوليو 2022، الى إجراء تحقيق عاجل بالقصف الذي طال منتجعا سياحيا في إدارة زاخو بمحافظة دهوك، والذي اسفر عن استشهاد واصابة عشرات المدنيين.

وقالت الخارجية الألمانية في بيان، ان "الهجوم على المدنيين غير مقبول بأي شكل من الأشكال، ويجب أن تكون حماية المواطنين في كافة الظروف أولوية مطلقة".‏

واكد البيان على ضرورة الكشف عن مرتكبي الهجوم.

‏وقالت وزارة الخارجية الألمانية إن "الحكومة الألمانية تحترم سيادة الدولة العراقية والقانون الدولي".‏

واندلعت بوادر خلاف دبلوماسي بين العراق وتركيا بعد مقتل تسعة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال، واصابة العشرات في هجوم بقذائف مدفعية على مصيف سياحي في دهوك.

واثار الهجوم غضب الشارع العراقي كما لاقى تنديدا عربيا وإقليميا ودوليا واسعا.

وألقى مسؤولون عراقيون باللوم على القوات التركية، فيما نفت أنقرة مسؤوليتها عن الهجوم.