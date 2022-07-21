مسرور بارزاني والقنصل العام الكويتي يبحثان سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والكويت

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 21 تموز (يوليو) 2022، القنصل العام الكويتي لدى إقليم كوردستان عمر الكندري، بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وفي مستهل اللقاء، أشار رئيس الحكومة إلى أواصر الصداقة التي تربط إقليم كوردستان بدولة الكويت، كما أشاد بالجهود التي بذلها القنصل العام الكويتي خلال فترة عمله من أجل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والكويت، وتمنى له النجاح والتوفيق في مهامه المقبلة.

وشكر القنصل العام الكويتي، حكومة إقليم كوردستان على تنسيقها وتعاونها المستمر مع قنصلية بلاده.