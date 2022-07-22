البيت الأبيض: بايدن مصاب بفيروس كورونا

أربيل (كوردستان 24)- أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن، مصاب بفيروس كورونا، مشيراً إلى أنه يعاني من أعراض خفيفة بعد إصابته بالمرض.

وأضاف في بيان يوم الخميس، أنه سيتم عزل بايدن، وسيعمل عن بعد، لافتاً إلى أنه سيتم متابعة حالة كل من خالطه خلال الأيام الماضية.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الابيض، كارين جان بيير، إن الرئيس البالغ من العمر 79 عاما، والذي تم تطعيمه بالكامل وتلقى جرعتين تعزيزيتين، يعاني من "أعراض خفيفة للغاية" وسيواصل أداء جميع مهامه.

وأضافت في بيان رسمي أن الرئيس يتناول دواء "باكسلوفيد" المضاد للفيروسات.

ونشر بايدن على حسابه في موقع تويتر إنه "بصحة جيدة جداً" وإنه "مشغول بمهامه".

وقالت زوجته السيدة الأولى جيل بايدن إن نتيجة اختبارها جاءت سلبية.

وتماشيا مع بروتوكول البيت الأبيض، سيواصل الرئيس العمل من داخل غرفة عزله، حتى تصبح نتيجة اختباره سلبية، كما قالت جان بيير، وسيشارك في الاجتماعات عبر الهاتف وعبر تطبيق "زووم".