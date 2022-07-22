الأمم المتحدة تدعوا الى " تحقيق دقيق " في قصف قرية برخ

أربيل (كوردستان 24)- دعت الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق في قصف منتجع سياحي في قرية برخ التابع لمدينة زاخو، والذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المواطنين العراقيين .

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في بيان له حول قصف منتجع سياحي في زاخو " يجب إجراء تحقيق دقيق حول قصف منطقة سياحية في زاخو، وأقدم التعازي لذوي الضحايا الذين قضوا في القصف والسلامة للمصابين ".

وفي وقت سابق أدانت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة الى العراق جينين بلاسخارت هجوم زاخو قائلة " مرةً أخرى أصبح المدنيون ضحايا للقصف الاعمى، الذي لا ينبغي ان يوجه للمدنيين حسب القانون الدولي ".

وفي ذات الوقت قالت شيماء سان غوبتا ممثلة اليونيسيف في العراق " انه لا يمكن استهداف الأطفال في الهجمات العسكرية وعلى الجميع الامتثال للقانون الدولي ".

وتم قصف قرية برخ التابعة لمدينة زاخو يوم الأربعاء 20 تموز 2022 وعلى إثره استشهد تسعة من المدنيين وأصيب أكثر من عشرين اخرين في القصف.

وأثار هذا القصف ردود أفعال واسعة على الصعيد المحلي والدولي، ولاقى غضباً واسعاً في الشارع العراقي، وكانت هناك ادانات دولية أيضاً.