هيئة الأنواء تتوقع انخفاضا بدرجات الحرارة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية يوم الجمعة، حالة الطقس للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار وانخفاضاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد السبت سيكون صحواً في عموم البلاد ،وستكون الرياح شمالية غربية خفيفة معتدلة السرعة(10-20 ) كم س/تنشط أحياناً الى أكثر من 30 كم/س ،مسببة تصاعداً للغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية،أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، بينما ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية ".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الأحد سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والشمالية ،والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة(10-20)كم/تنشط الى(30-40)كم/س مسببة تصاعداً للغبار في بعض الأماكن ،بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع غبار خفيف ،أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وبين أن "طقس يوم الاثنين سيكون صحواً مع غبار خفيف في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون طقس المنطقة الشمالية صحواً ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في جميع أقسام البلاد".

ولفت الى أن "طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل سيكون صحواً في عموم البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في جميع أنحاء البلاد".