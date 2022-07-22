السعودية وإيران .. رفع الحوار من المستوى الأمني الى المستوى السياسي

أربيل (كوردستان 24)- أعلن حسين أمير عبداللهيان وزير الخارجية الإيراني " ان المملكة العربية السعودية وافقت على رفع الحوار من المستوى الأمني الى المستوى السياسي، لاعادة العلاقات المقطوعة بين الطرفين منذ أعوام ".

وأكد وزير الخارجية الإيراني " ان الامارات والكويت تعتزمان على رفع التمثيل الدبلوماسي لمستوى سفير، بعد خفض هذا التمثيل بسبب قطع العلاقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ايران الإسلامية ".

وأشار الوزير الى انه " أجرينا خمس جولات من المفاوضات والتي كانت تقام بشكل رئيسي على المستوى الأمني، وحققنا تقدماً في تلك المفاوضات".

وأضاف " تلقينا الأسبوع الماضي رسالة من وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بأن الجانب السعودي مستعد لنقل المباحثات الى المستوى السياسي والعلني، ونحن أبدينا استعدادنا لدخول المباحثات المرحلة السياسية، وأعرب عن أمله بأن يؤدي ذلك " الى عودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية الى طبيعتها".

وأجرى البلدان خمس جولات من الحوار في بغداد منذ بداية العام الماضي، وكانت اخر الجولات التفاوضية في نيسان/أبريل، وحضرها مسؤولون في أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ورئاسة الاستخبارات السعودية، وفق تقارير صحافية.

تأتي تصريحات أمير عبداللهيان بشأن الحوار مع الرياض، بعد أيام من تأكيد الامارات أنها تبحث في تعيين سفير في طهران، بعدما خفضت تمثيلها إثر قطع العلاقات الإيرانية السعودية، وقال مستشار الرئيس الإماراتي للشؤون الدبلوماسية أنور قرقاش "نبحث بالفعل في مسألة إرسال سفير إلى إيران"، مشددا في تصريحات للصحافيين على ضرورة خفض "التصعيد" الإقليمي.

يُذكر أن المملكة العربية السعودية قطعت علاقاتها مع إيران في كانون الثاني/يناير 2016، بعد تعرض سفارتها في طهران وقنصليتها في مشهد، لاعتداءات من قبل محتجين على إعدام الرياض رجل الدين السعودي الشيعي المعارض نمر النمر.

المصدر : فرانس 24