إيران: الولايات المتحدة مسؤولة عن تعطيل الاتفاق النووي

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الاتفاق النووي لن يؤثر على العلاقة بين ايران وجيرانها.

قالت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الجمعة " أن ايران لم تنسحب من الاتفاق النووي، وان الولايات المتحدة مسؤولة عن تعطيل الاتفاق، ولا تتخذ قراراً واضحاً بشأنه ".

وفيما يتعلق بسياسة إيران الخارجية تجاه دول الجوار والمنطقة، قالت وزارة الخارجية إن علاقات ايران مع الدول المجاورة لا علاقة لها بالاتفاق النووي ورغبات الولايات المتحدة.

وتعثرت المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الايراني منذ شهور، والطرفان الولايات المتحدة وايران يتهمان بعضهما البعض بتعثر المفاوضات وتعطيل الاتفاق.

وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الى إسرائيل " أن الولايات المتحدة وإسرائيل وقعا اتفاقية أمنية ضد ايران"، وان هذا الاتفاق يستهدف ايران بشكل مباشر، ونحن نصر على تحقيق حقوق الشعب الإيراني، وهدفنا هو اتفاق جيد ومستقر".