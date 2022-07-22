برعاية أممية.. روسيا وأوكرانيا توقعان اتفاقاً لاستئناف صادرات الحبوب

أربيل (كوردستان 24)- وقعت روسيا وأوكرانيا اتفاقاً مع تركيا والأمم المتحدة بشأن نقل الحبوب الأوكرانية العالقة في موانئ البحر الأسود إلى الأسواق العالمية.

وبموجب الاتفاق سيتم تأمين ممرات آمنة لمرور السفن التجارية في البحر الأسود، على الرغم من استمرار القصف الروسي على مناطق شرق أوكرانيا وجنوبها.

وفي لقطات مباشرة بثتها كوردستان 24، وقع الاتفاق في قصر دولما بهجة في إسطنبول بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي وصل بشكل عاجل إلى إسطنبول مساء الخميس ووزيري الدفاع التركي والروسي والوزير الأوكراني المكلف شؤون عن البنى التحتية.

وقال غوتيريش في كلمة له خلال المراسم "تم التوصل لاتفاق يفتح الطريق أمام صادرات الحبوب من أوكرانيا"، داعياً كييف وموسكو إلى "تنفيذ الاتفاق بالكامل".

وتابع "الاتفاق يفيد دولاً نامية على حافة الإفلاس وشعوبا أكثر احتياجاً على حافة الجوع".

إلى ذلك قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الاتفاق سيحول دون تعرض مليارات البشر للجوع، وأعرب عن أمله بأن "يكون اتفاق صادرات الحبوب نقطة تحول والحرب ستنتهي على طاولة التفاوض".

وأضاف أن الحرب الأوكرانية لا تؤثر فحسب على الأطراف المشاركة فيها بل على الإنسانية كلها.

وبدأ التفاوض بشأن الاتفاق مع كييف وموسكو منذ نيسان أبريل بدعم من غوتيريش، ويمثل خطوة من شأنها أن تبعث ارتياحاً لدى المجتمع الدولي خصوصاً أن الطرفين المتحاربين يمثلان وحدهما 30 في المئة من تجارة القمح العالمية.