البيت الأبيض يعلن آخر المستجدات الصحية لبايدن بعد إصابته بكورونا

أربيل (كوردستان 24)- قال البيت الأبيض اليوم الجمعة إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يزال يعاني من أعراض طفيفة بعد يوم واحد من ثبوت إصابته بفيروس كورونا في الوقت الذي تقود فيه سلالة متحورة شديدة العدوى موجة جديدة من الإصابات في الولايات المتحدة.

وقال أشيش جها، منسق جهود مكافحة كورونا في البيت الأبيض، في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) إن بايدن "كان بخير" حتى ليل أمس الخميس.

وتابع "هي نفس الأعراض بالأساس".

وأعلن البيت الأبيض أمس الخميس أن فحوص بايدن أثبتت إصابته بكورونا وأنه يعاني من أعراض طفيفة وسيواصل العمل لكن من العزل.

وبحسب البيت الأبيض فإن بايدن (79 عاما)، أكبر من شغل منصب رئيس الولايات المتحدة سنا إلى الآن، من المقرر أن يعقد ثلاثة اجتماعات عبر الإنترنت اليوم.

وقال كيفن أوكونور طبيب البيت الأبيض أمس الخميس أن بايدن بدأ يعاني من رشح في الأنف وتعب وسعال جاف متقطع في وقت متأخر من يوم الأربعاء وأنه بدأ في تناول دواء باكسلوفيد المضاد للفيروسات.

وسبق أن قال بايدن، الذي تلقى التطعيم وجرعتين معززتين، في مقطع فيديو نُشر في حسابه على تويتر إنه "بخير"، مشيراً إلى أنه "ينجز الكثير من العمل" وسيواصل أداء مهامه.

ومن المقرر أن يدلي البيت الأبيض بإفادة صحفية عن مستجدات حالة بايدن الصحية في وقت لاحق من اليوم.