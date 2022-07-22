سیاسة

الإمارات تدين هجوم زاخو: نرفض كل ما يزعزع الأمن والاستقرار

نفت تركيا أن تكون قواتها قد نفذت القصف، واتهمت في الوقت ذاته حزب العمال الكوردستاني بالمسؤولية
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مبنى الخارجية الإماراتية
مبنى الخارجية الإماراتية
کوردستان تركيا الإمارات حزب العمال الكوردستاني برخ مصيف زاخو

أربيل (كوردستان 24)- أدانت وزارة الخارجية الإماراتية اليوم الجمعة الهجوم الذي استهدف منطقة برخ السياحية بمحافظة دهوك في إقليم كوردستان.

وقالت الخارجية في بيان نُشر على وكالة الأنبار الرسمية إن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وعلى الرغم من أن العراق اتهم تركيا بالمسؤولية عن الهجوم الذي أودى بحياة تسعة مواطنين وأصاب آخرين بجروح، إلا أن بيان الخارجية الإماراتية خلا من أي ذكر لتركيا.

وذكرت الخارجية أنها تعرب عن تضامنها "مع كافة الإجراءات التي يتخذها العراق الشقيق لحماية سيادته وأمنه واستقراره، مؤكدة حرص دولة الإمارات على استتباب الأمن والاستقرار فيه".

ونفت تركيا أن تكون قواتها قد نفذت القصف، واتهمت في الوقت ذاته حزب العمال الكوردستاني بالمسؤولية، لكنه نفى بدوره ضلوعه في الهجوم.

وتشن تركيا بشكل متكرر غارات جوية على أهداف تقول إنها تابعة لحزب العمال، وسبق أن أرسلت قوات خاصة لدعم عملياتها الهجومية في إطار حملة طويلة الأمد ضد حزب العمال الذي يحمل السلاح منذ ثمانينيات القرن الماضي.

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