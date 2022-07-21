بالفيديو | مسرور بارزاني مخاطباً العراقيين: نحن معكم وبأمس الحاجة للتعاون

أربيل (كوردستان 24)- قدم رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني أمس الجمعة تعازيه ومواساته إلى العراقيين في حادثة القصف الذي أزهق أرواح تسعة أشخاص وأصابَ عدداً آخر بجروح في مصيف برخ السياحي في مدينة زاخو في محافظة دهوك.

وقال مسرور بارزاني في كلمة باللغة العربية "أخواتي وإخواني العراقيين الأعزاء، باسمي وباسم حكومة الإقليم وشعب كوردستان، نعزي أنفسنا وذوي شهداء فاجعة الأمس، وأدعو الله أن يسكنهم فسيح جناته، كما أدعو الله بالشفاء العاجل للجرحى وأن يلهم عوائل الضحايا الصبر والسلوان".

وتابع رئيس الحكومة "نحن بأمس الحاجة إلى تعاون أكثر بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والمجتمع الدولي لحماية الأرض وأرواح جميع العراقيين وإنهاء تكرار هذه الانتهاكات".

واختتم كلمته قائلاً "نحن معكم وسنقدم ما في استطاعتنا من مساعدة لتخفيف معاناتكم".