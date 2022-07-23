أمن

الولايات المتحدة تمنح أوكرانيا منظومة هيمارس

تنقل بسهولة، ويعتمد على نظام تحديد المواقع العالمي " جي بي إس " لتحديد مواقع العدو، ويبلغ مداها 80 كيلو متر
author_image مظفر مزوري
العالم الجيش الروسي اوكرانيا صواريخ هيمارس

أربيل (كوردستان 24)- قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستقدم 270 مليون دولار كمساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، بما في ذلك نظام صواريخ هيمارس.

وقال المتحدث باسم الشؤون الإستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي، إن المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا تشمل 580 طائرة بدون طيار هجومية من طراز " فينيكس غوست " .

وأوضح إن قصفاً عنيفاً نُفذ في معظم أنحاء أوكرانيا استهدفت مراكز التسوق والمباني السكنية وجعل من مواطني أوكرانيا ضحايا ذلك القصف، لهذا السبب أوضح الرئيس الأمريكي أن "دعمنا للحكومة والشعب الأوكرانيين سيستمر لأنهم في حاجة إليه ".

وأضاف المتحدث " ان صواريخ هيمارس تنقل بسهولة، ويعتمد على نظام تحديد المواقع العالمي " جي بي إس " لتحديد مواقع العدو، ويبلغ مداها 80 كيلو متر، ويعتبر هذا إنجازاً لاوكرانيا لانها لم تكن قادرة على استهداف اهداف معينة للجيش الروسي من قبل.

وأشار المتحدث انه " سيكون من ضمن هذه المساعدات ، 36 ألف قذيفة مدفعية وأربعة مراكز قيادة مدرعة ".

يُذكر انه في 24 شباط من العام الحالي، الجيش الروسي بدأ هجومه ودخل الأراضي الأوكرانية، بالإضافة للقصف الشديد، وسيطرت على أجزاء منها، وقدمت واشنطن وحلفائها المساعدات العسكرية للجيش الاوكراني، لكن هذه المساعدات العسكرية أصبحت ذريعة لروسيا لانها تقوم على تسليح جارتها.

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