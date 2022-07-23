سیاسة

فؤاد حسين : العراق سيتخذ كافة الإجراءات لحماية سيادة العراق

سنتخذ كافة الإجـراءات التي كفلتها المواثيق الدوليَّة التـي مـن شـأنها حماية المواطنين العراقيين وسيادة العراق
author_image مظفر مزوري
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
العراق قرية برخ قصف زاخو ايران وزارة الخارجية

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن الحكومة العراقية ستتخذ كافة الإجراءات لحماية المواطنين وسيادة العراق.

وقالت وكالة الانباء العراقية اليوم السبت في بيان لوزارة الخارجية العراقية قالت فيه ان " وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان".

وأكد البيان " ان وزير الخارجية الإيراني أعرب عن إدانته واستنكاره لقصف أحد المنتجعات السياحيَّة في مدينة زاخو بمحافظة دهوك، ما أدّى إلى استشهاد وإصابة عدد كبير من المدنيين العراقيين الآمنين بضمنهم نساء وأطفال".

وأضاف البيان ان وزير الخارجية الإيراني " عبر عن تعاطفه مع أسر الضحايا وحكومة وشعب العراق، مشدداً على أهمية استقرار وأمن العراق، مؤكداً أن جمهورية إيران الإسلامية على استعداد لتقديم أي مساعدة إلى شعب وحكومة العراق".

بدوره شكر وزير الخارجية فؤاد حسين نظيره الايراني على اتصاله وتقديم تعازيه للشعب العراقي، وأكد أن الحكومة العراقية ستتخذ كافة الإجـراءات التي كفلتها المواثيق الدوليَّة التـي مـن شـأنها حماية المواطنين العراقيين وسيادة العراق.

وفي الوقت الذي توعدت فيه الحكومة العراقية تركيا باجراءات دبلوماسية بعد قصف قرية برخ في ناحية دركار التابعة لمدينة زاخو، تصاعدت الدعوات الشعبية لاتخاذ مواقف حازمة ضد تركيا، وخرج المئات من المواطنين في تظاهرات حاشدة تطالب بمواقف حازمة ومقاطعة البضائع التركية رداً على القصف الذي أدى الى استشهاد 9 اشخاص وإصابة اكثر من 20 اخرين .

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف