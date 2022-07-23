فؤاد حسين : العراق سيتخذ كافة الإجراءات لحماية سيادة العراق

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن الحكومة العراقية ستتخذ كافة الإجراءات لحماية المواطنين وسيادة العراق.

وقالت وكالة الانباء العراقية اليوم السبت في بيان لوزارة الخارجية العراقية قالت فيه ان " وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان".

وأكد البيان " ان وزير الخارجية الإيراني أعرب عن إدانته واستنكاره لقصف أحد المنتجعات السياحيَّة في مدينة زاخو بمحافظة دهوك، ما أدّى إلى استشهاد وإصابة عدد كبير من المدنيين العراقيين الآمنين بضمنهم نساء وأطفال".

وأضاف البيان ان وزير الخارجية الإيراني " عبر عن تعاطفه مع أسر الضحايا وحكومة وشعب العراق، مشدداً على أهمية استقرار وأمن العراق، مؤكداً أن جمهورية إيران الإسلامية على استعداد لتقديم أي مساعدة إلى شعب وحكومة العراق".

بدوره شكر وزير الخارجية فؤاد حسين نظيره الايراني على اتصاله وتقديم تعازيه للشعب العراقي، وأكد أن الحكومة العراقية ستتخذ كافة الإجـراءات التي كفلتها المواثيق الدوليَّة التـي مـن شـأنها حماية المواطنين العراقيين وسيادة العراق.

وفي الوقت الذي توعدت فيه الحكومة العراقية تركيا باجراءات دبلوماسية بعد قصف قرية برخ في ناحية دركار التابعة لمدينة زاخو، تصاعدت الدعوات الشعبية لاتخاذ مواقف حازمة ضد تركيا، وخرج المئات من المواطنين في تظاهرات حاشدة تطالب بمواقف حازمة ومقاطعة البضائع التركية رداً على القصف الذي أدى الى استشهاد 9 اشخاص وإصابة اكثر من 20 اخرين .