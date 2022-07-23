العراق يستقدم القائم بالاعمال العراقي في أنقرة الى بغداد

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم السبت، استقدام القائم بالاعمال العراقي في أنقرة الى بغداد.

ونشرت وكالة الانباء العراقية، ان المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف قال " إن الوزارة قررت استقدام القائم بالاعمال العراقي في أنقرة الى بغداد، مؤكداً تجدد إحاطة الرأي العام بعدم وجود أي اتفاقية أمنية وعسكرية مع تركيا".

وأعلنت وزارة الخارجية اليوم السبت عن توجيه شكوى الى مجلس الامن لعقد جلسة طارئة حول الاعتداء التركي الذي حصل في قرية برخ التابعة لمدينة زاخو.

وقد تعرضت قرية برخ التابعة لناحية دركار الى قصف مدفعي يوم الأربعاء الماضي، واسفر عن القصف استشهاد 9 مدنيين وجرح اكثر من 20 اخرين.