مسرور بارزاني : يسعدني العودة الى بغداد

أربيل (كوردستان 24)- توجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الى بغداد على رأس وفد حكومي.

وقال رئيس الحكومة على صفحته الرسمية في تويتر " يسعدني العودة الى بغداد، إذ لدينا الكثير لمناقشته، وخصوصاً الأمور التي تجمعنا وتفرق بيننا ".

وأضاف قائلاً " لدينا برنامج عمل دستوري لحل مشاكلنا المستمرة على مدى 17 عاماً، وحلول تصب في مصلحة الجانبين بما يخدم جميع أنحاء البلاد، وبضمنها إقليم كوردستان".

ووصل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الى بغداد على رأس وفد حكومي يضم كل من وزير الثروات الطبيعية بالوكالة و وزير الكهرباء و رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء وسكرتير مجلس رئاسة الوزراء في حكومة إقليم كوردستان.