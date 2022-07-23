سیاسة

مسرور بارزاني : يسعدني العودة الى بغداد

لدينا برنامج عمل دستوري لحل مشاكلنا المستمرة على مدى 17 عاماً
author_image مظفر مزوري
مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان
مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان
العراق مسرور بارزاني حكومة اقليم كوردستان بغداد مصطفى الكاظمي

أربيل (كوردستان 24)- توجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الى بغداد على رأس وفد حكومي.

وقال رئيس الحكومة على صفحته الرسمية في تويتر " يسعدني العودة الى بغداد، إذ لدينا الكثير لمناقشته، وخصوصاً الأمور التي تجمعنا وتفرق بيننا ".

وأضاف قائلاً " لدينا برنامج عمل دستوري لحل مشاكلنا المستمرة على مدى 17 عاماً، وحلول تصب في مصلحة الجانبين بما يخدم جميع أنحاء البلاد، وبضمنها إقليم كوردستان".

ووصل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الى بغداد على رأس وفد حكومي يضم كل من وزير الثروات الطبيعية بالوكالة و وزير الكهرباء و رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء وسكرتير مجلس رئاسة الوزراء في حكومة إقليم كوردستان.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف