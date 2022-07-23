سیاسة

بالصور | مسرور بارزاني يزور بغداد في ثاني زيارة له منذ توليه منصبه

التقى مسرور بارزاني مع رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي
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مسرور بارزاني خلال لقائه مصطفى الكاظمي في بغداد اليوم السبت 23 تموز (يوليو) 2022 - صورة: المكتب الإعلامي لرئيس حكومة إقليم كوردستان
مسرور بارزاني خلال لقائه مصطفى الكاظمي في بغداد اليوم السبت 23 تموز (يوليو) 2022 - صورة: المكتب الإعلامي لرئيس حكومة إقليم كوردستان
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أربيل (كوردستان 24)- أجرى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم السبت زيارة إلى بغداد، هي الثانية منذ توليه منصبه قبل ثلاث سنوات.

وأجرى رئيس الحكومة زيارته الأولى إلى بغداد في تموز يوليو 2019، أي بعد أيام قلائل من أدائه اليمين القانونية رئيساً للتشكيلة الوزارية التاسعة.

وكتب مسرور بارزاني على حسابه في تويتر "يسعدني العودة الى بغداد، إذ لدينا الكثير لمناقشته، وخصوصاً الأمور التي تجمعنا وتفرق بيننا".

وأضاف "لدينا برنامج عمل دستوري لحل مشاكلنا المستمرة على مدى 17 عاماً، وحلول تصب في مصلحة الجانبين بما يخدم جميع أنحاء البلاد، وبضمنها إقليم كوردستان".

ووصل مسرور بارزاني إلى بغداد ظهر اليوم على رأس وفد حكومي ضم كلاً من وزير الثروات الطبيعية بالوكالة وزير الكهرباء ورئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء وسكرتير مجلس الوزراء.

وفي مستهل زيارته إلى بغداد، التقى مسرور بارزاني مع رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، كذلك سيلتقي عدداً من كبار المسؤولين الاتحاديين.

وذكر بيان أصدره المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أن "الزيارة تهدف إلى التركيز على الحل الدستوري بشأن المشاكل العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وفي مقدمتها ملف النفط والغاز".

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