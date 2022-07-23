الرئيس بارزاني والقنصل الروسي يبحثان تعزيز العلاقات بين كوردستان وموسكو

أربيل (كوردستان 24)- بحث الرئيس مسعود بارزاني اليوم السبت مع القنصل الروسي لدى أربيل أوليغ ليفين سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وروسيا.

وقال مقر البارزاني في بيان إن الرئيس بارزاني استقبل في صلاح الدين القنصل العام الروسي أوليغ ليفين بمناسبة انتهاء مهام عمله.

ووجّه الدبلوماسي الروسي شكره لحكومة الإقليم والمؤسسات الأخرى في إقليم كوردستان على ما بذلته من دعم وإسناد طيلة فترة عمله.

وأشار البيان إلى أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول العلاقات السياسية والاقتصادية بين إقليم كوردستان وروسيا، وتم التأكيد على سبل تعزيزها.