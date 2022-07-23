مسرور بارزاني للحلبوسي: مستعدون دائماً للتوصل إلى حل جذري للمشاكل مع بغداد

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم السبت إن حكومته مستعدة دائماً للتوصل إلى حل جذري للمشاكل مع الحكومة الاتحادية.

والتقى مسرور بارزاني خلال زيارته إلى بغداد رئيسَ مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، وبحث معه آخر المستجدات والتطورات في العراق والمنطقة.

وذكر بيان أصدره المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أن اللقاء الذي حضره رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر تناول أيضاً العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

كما شهد اللقاء التأكيد على ضرورة وأهمية معالجة المشاكل العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بصورة جذرية وعلى أساس الدستور.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى وجود فرصة مواتية لحل المشاكل كافة، ومن بينها المتعلقة بمسألة النفط والغاز من خلال تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي الذي يصب في مصلحة مختلف المكونات وعموم المواطنين العراقيين.

وجدد رئيس الحكومة تأكيده على الاستعداد الدائم لحكومة إقليم كوردستان في التوصل إلى حل جذري للمشاكل من خلال المفاوضات، بما يحفظ الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان.