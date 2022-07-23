صحة وبیئة

موجة حر غير مسبوقة تضرب أمريكا وتحذير من حرائق و"رياح مدمرة"

شهد الغرب الأمريكي حرائق غابات استثنائية في السنوات الأخيرة مع زيادة ملحوظة في مدة موسم الحرائق
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يهدد ارتفاع الحرارة بخطر اندلاع حرائق غابات
يهدد ارتفاع الحرارة بخطر اندلاع حرائق غابات
العالم حرائق أمريكا موجة حر

أربيل (كوردستان 24)- أثرت موجة من "الحر الشديد" على عشرات ملايين الأمريكيين نهاية هذا الأسبوع، مع توقع تسجيل درجات حرارة قياسية في وسط الولايات المتحدة وشمال شرقها، فيما اندلع حريق غابات كبير في ولاية كاليفورنيا.

وذكرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية أن موجة "الحر الشديد ستستمر في كل أنحاء وسط الولايات المتحدة وستمتد إلى شمال شرقها نهاية هذا الأسبوع، مع توقع تسجيل درجات حرارة قياسية اليوم (السبت) والأحد في كل أنحاء المنطقة".

وأضافت "ستؤدي (موجة الحر) إلى تأجيج الظواهر المناخية الشديدة عبر شمال الغرب الأوسط اليوم (السبت) مع وجود خطر كبير بهبوب رياح مدمرة وتساقط حبات بَرَد كبيرة وحصول بعض الأعاصير".

وكان الحر الشديد الذي يظهر التهديد الذي يمثّله الاحترار المناخي، محسوسا بشكل خاص في العاصمة واشنطن حيث قد تصل درجات الحرارة إلى ما بين 37 و38 درجة مئوية.

كذلك، قد تصل درجة الحرارة إلى 43 درجة في أجزاء من يوتا (غرب) وأريزونا (جنوب) والشمال الشرقي وفق الأرصاد الجوية.

وفي بوسطن حيث أعلنت رئيسة بلدية المدينة ميشيل وو "حالة طوارئ مرتبطة بالحرارة"، داعية إلى فتح مراكز للتبريد وفتح المسابح لفترة أطول، قد تصل الحرارة إلى 37 درجة مئوية الأحد.

ويهدد ارتفاع الحرارة بخطر اندلاع حرائق غابات.

وشهد الغرب الأمريكي حرائق غابات استثنائية في السنوات الأخيرة مع زيادة ملحوظة في مدة موسم الحرائق.

وضربت موجات قيظ مناطق عدة في العالم هذا العام، مثل تلك التي ضربت أوروبا الغربية في تموز يوليو أو الهند في آذار مارس ونيسان أبريل. ويعتبر تواترها المتزايد دليلا لا لبس فيه على تغير المناخ، وفق العلماء.

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