سیاسة

البيشمركة: مفرزة من الحشد أهانت أحد منتسبينا بشكل "قبيح" وبأفعال "غير لائقة"

"ندعو الأجهزة الأمنية في كركوك إلى تشكيل لجنة تحقيق فورية بهذا الشأن والقبض على المتهمين وتقديمهم للعدالة"
author_image Kurdistan24 اربیل
منتسب البيشمركة الذي تعرض لإهانات على أيدي الحشد الشعبي
منتسب البيشمركة الذي تعرض لإهانات على أيدي الحشد الشعبي
کوردستان وزارة البيشمركة كركوك الحشد الشعبي

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة البيشمركة مساء السبت إن مفرزة من الحشد الشعبي أهانت أحد منتسبيها بشكل "قبيح" وبأفعال "غير لائقة" بعيدة عن كل الأعراف والقوانين.

وقالت وزارة البيشمركة في بيان إنه "في حادثة غير مرغوب بها، هاجمت مفرزة من الحشد الشعبي، على البيشمركة (أيمن عبدي جاسم) وهو أحد أفراد البيشمركة - لواء المشاة التاسع التابع لوزارة البيشمركة، حيث قامت هذه المفرزة بإهانته بشكل قبيح جداً بعيداً عن كل الأعراف والقوانين، وفعلوا أشياء غير لائقة به".

وأضاف البيان "من هنا نعلن أن هذا العمل مرفوض وغير مقبول بتاتاً وندعو الأجهزة الأمنية في كركوك إلى تشكيل لجنة تحقيق فورية بهذا الشأن والقبض على المتهمين وتقديمهم للعدالة حتى لا يقوم أحد بتكرار مثل هذه الأعمال البشعة".

وكان منتسب البيشمركة أيمن عبدي جاسم قال لكوردستان 24، إن مفرزة الحشد الشعبي سحبت مسدسه وحلقت شاربه وكسرت أنفه ووجهت له سيلاً من الشتائم.

موضوعات ذات صلة
کوردستان

مصدر يكشف لكوردستان24 تفاصيل لقاءات مسرور بارزاني في بغداد
  2 ساعات
کوردستان

مسرور بارزاني يعزّي الرئيس الإيراني في ضحايا سيول إستبهان
  2 ساعات
العالم

موجة حر غير مسبوقة تضرب أمريكا وتحذير من حرائق و"رياح مدمرة"
  3 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف