البيشمركة: مفرزة من الحشد أهانت أحد منتسبينا بشكل "قبيح" وبأفعال "غير لائقة"

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة البيشمركة مساء السبت إن مفرزة من الحشد الشعبي أهانت أحد منتسبيها بشكل "قبيح" وبأفعال "غير لائقة" بعيدة عن كل الأعراف والقوانين.

وقالت وزارة البيشمركة في بيان إنه "في حادثة غير مرغوب بها، هاجمت مفرزة من الحشد الشعبي، على البيشمركة (أيمن عبدي جاسم) وهو أحد أفراد البيشمركة - لواء المشاة التاسع التابع لوزارة البيشمركة، حيث قامت هذه المفرزة بإهانته بشكل قبيح جداً بعيداً عن كل الأعراف والقوانين، وفعلوا أشياء غير لائقة به".

وأضاف البيان "من هنا نعلن أن هذا العمل مرفوض وغير مقبول بتاتاً وندعو الأجهزة الأمنية في كركوك إلى تشكيل لجنة تحقيق فورية بهذا الشأن والقبض على المتهمين وتقديمهم للعدالة حتى لا يقوم أحد بتكرار مثل هذه الأعمال البشعة".

وكان منتسب البيشمركة أيمن عبدي جاسم قال لكوردستان 24، إن مفرزة الحشد الشعبي سحبت مسدسه وحلقت شاربه وكسرت أنفه ووجهت له سيلاً من الشتائم.