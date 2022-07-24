سیاسة

ماكرون لرئيسي: الاتفاق حول برنامج إيران النووي "ما زال ممكنا"

author_image سوار أحمد
إيران ماكرون رئيسي الاتفاق النووي

أربيل (كوردستان 24)- أفادت الرئاسة الفرنسية في بيان إن الرئيس إيمانويل ماكرون قال لنظيره الإيراني إبراهيم رئيسي خلال مكالمة هاتفية السبت إن إحياء الاتفاق حول برنامج إيران النووي المبرم عام 2015 "ما زال ممكنا" شرط "أن يتم في أقرب وقت ممكن".

وأفصحت الرئاسة الفرنسية في البيان، عن فحوى مكالمة هاتفية أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي يبلغه فيها أن اتفاقا حول البرنامج النووي الإيراني، "ما زال ممكنا".

وأعرب ماكرون في الوقت ذاته "عن خيبة أمله لعدم إحراز تقدم" في هذا الملف بعد أشهر عدة من تعليق المفاوضات في فيينا " وأصر مع الرئيس الإيراني على ضرورة اتخاذ خيار واضح للتوصل إلى اتفاق والعودة إلى تنفيذ إيران التزاماتها النووية".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف