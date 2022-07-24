سفين دزيي يجمل إنجازات التشكيلة التاسعة على صعيد العلاقات الدبلوماسية مع الخارج

أربيل (كوردستان 24)- قال مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان، إن الكابينة الوزارية التاسعة بذلت جهوداً حثيثة لتعزيز العلاقات مع دول الجوار، وذلك على مدى السنوات الثلاث الماضية من عمر التشكيلة الوزارية.

وبمناسبة مرور ثلاث سنوات على تشكيل الكابينة الوزارية التاسعة، قال سفين دزيي في كلمة له "تمكّنا من عقد 1000 اجتماع رسمي مع سفراء وقنصليات ووفود رفيعة المستوى ومسؤولين في وكالات الأمم المتحدة وشاركنا في العديد من الاحتفالات والأعياد الوطنية والبروتوكولات الخاصة".

وأضاف دزيي "خلال تفشي وباء كورونا استطعنا إعادة أكثر من 2000 شخص (مطار أربيل) إلى إقليم كوردستان كانوا محاصرين في بلدان مختلفة بناءً على تعليمات رئيس الحكومة مسرور بارزاني، و550 شخصاً آخرين أعدناهم الى الإقليم من خلال المطارات العراقية الأخرى".

وتابع "رافقنا رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في اجتماعات مهمة جداً مع رؤساء دول وقادة المجتمع الدولي، وحضرنا اجتماع مجلس الأمن الدولي كجزء من الوفد العراقي الاتحادي واستطعنا من عقد لقاءات مهمة وخاصة اللقاء بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وقال أيضاً "عملنا على تعزيز العمل والتنسيق بين دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان ووزارة الخارجية العراقية من خلال زياراتنا الى بغداد ولقاءاتنا بوزير الخارجية العراقي وسفراء الدول وأعضاء مجلس النواب العراقي"، أما بالنسبة لقضية المهاجرين غير الشرعيين في اليونان وبيلاروسيا " عملنا على حل هذه المشاكل وإعادة جثثهم الى كوردستان".

وأضاف سفين دزيي "إننا حاولنا أن تكون لنا علاقات طبيعية وودية وخاصة الجانب الاقتصادي والتجاري بيننا وبين دول الجوار تركيا وإيران، وتم تسجيل أكثر من 2000 شركة تركية وإيرانية في إقليم كوردستان".

وتابع قائلاً "قدمنا 1700 خدمة لوجستية للبعثات الدبلوماسية التابعة للدول والمنظمات التابعين للأمم المتحدة لإدارة الشؤن القانونية ودعمها، ووافقنا على أكثر من 40.000 وثيقة في الخارج والداخل "، وقال "إننا كدائرة العلاقات الخارجية قمنا بزيارة برلمان كوردستان ثلاث مرات والتقينا بهيئة رئاسة البرلمان ورؤساء وأعضاء اللجان البرلمانية في البرلمان".