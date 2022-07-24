سفين دزيي : حاولنا إقامة علاقات ودية مع دول الجوار في الكابينة الوزارية التاسعة

أربيل (كوردستان 24)- قال مسؤل مكتب العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان، "حاولنا توسيع العلاقات وإقامة علاقات ودية مع دول الجوار خلال ثلاث سنوات من عمر الكابينة الوازرية التاسعة".

بمناسبة مرور ثلاث سنوات على تشكيل الكابينة الوزارية التاسعة قال سفين دزيي " تكمنا من عقد أكثر من 1000 اجتماع رسمي مع سفراء وقنصليات ووفود رفيعة المستوى ومسؤلين في وكالات الأمم المتحدة وشاركنا في العديد من الاحتفالات والاعياد الوطنية والبروتوكولات الخاصة".

وأضاف دزيي " خلال تفشي وباء كورونا استطعنا إعادة اكثر من 2000 شخص ( مطار أربيل ) الى إقليم كوردستان كانوا محاصرين في بلدان مختلفة بناءً على تعليمات رئيس الحكومة مسرور بارزاني، و 550 شخص اخرين اعدناهم الى الاقلين من خلال المطارات العراقية الأخرى ".

وأشار الى " رافقنا رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني و رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في اجتماعات مهمة جداً مع رؤساء دول وقادة المجتمع الدولي، وحضرنا اجتماع مجلس الامن الدولي كجزء من الوفد العراقي الاتحادي واستطعنا من عقد لقاءات مهمة وخاصة اللقاء بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وقال أيضاً " عملنا على تعزيز العمل والتنسيق بين مكتب العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان ووزارة الخارجية العراقية من خلال زياراتنا الى بغداد ولقاءاتنا بوزير الخارجية العراقي وسفراء الدول وأعضاء مجلس النواب العراقي"، أما بالنسبة لقضية المهاجرين غير الشرعيين في اليونان وبيلاروسيا " عملنا على حل هذه المشاكل وإعادة جثثهم الى كوردستان".

وأضاف سفين دزيي " اننا حاولنا ان تكون لنا علاقات طبيعية وودية وخاصة الجانب الاقتصادي والتجاري بيننا وبين دول الجوار تركيا وايران، وتم تسجيل اكثر من 2000 شركة تركية وايرانية في إقليم كوردستان".

وتابع قائلاً " قدمنا 1700 خدمة لوجستية للبعثات الدبلوماسية التابعة للدول والمنظمات التابعين للأمم المتحدة لادارة الشؤن القانونية ودعمها، ووافقنا على اكثر من 40.000 وثيقة في الخارج والداخل "، وقال " اننا كمكتب العلاقات الخارجية قمنا بزيارة برلمان كوردستان ثلاث مرات والتقينا بهيئة رئاسة البرلمان و رؤساء وأعضاء اللجان البرلمانية في البرلمان ".