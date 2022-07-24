حالة الطقس.. ارتفاع بدرجات الحرارة في الأسبوع الحالي

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية يوم الأحد، حالة الطقس للأسبوع الحالي، فيما توقعت ارتفاعاً بدرجات الحرارة مع استمرار تصاعد الغبار.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الاثنين، سيكون صحواً مع غبار خفيف في الاقسام الشرقية من المناطق الوسطى والشمالية وتتحسن تدريجياً فيما سيكون الطقس صحواً في المنطقة الجنوبية والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س تنشط احيانا الى (30) كم/س مسببة تصاعد غبار خفيف، اما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية ولاتغيير فيها بالمنطقة الوسطى".

وأوضح البيان الذي نشرته وكالة الانباء العراقية، ان "طقس يوم الثلاثاء، سيكون صحواً، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س بعموم مناطق البلاد، في حين ستنشط خلال النهار في المنطقة الجنوبية الى (30) كم/س مسببة تصاعد غبار خفيف، اما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وبضع درجات في المنطقة الشمالية من البلاد".

واضاف، ان "طقس البلاد ليوم الاربعاء سيكون صحواً في عموم مناطق البلاد، اما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية ولاتغيير فيها بالمنطقة الوسطى".

ولفت، الى ان "طقس البلاد ليوم الخميس المقبل، سيكون صحواً بعموم اقسام البلاد، اما درجات الحرارة فستنخفض بالمنطقة الجنوبية ولاتغيير فيها بالاقسام الوسطى والشمالية".