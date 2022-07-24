وزارة التجارة والصناعة : تمديد فترة استلام القمح من المزارعين رغم انتهائها

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة التجارة والصناعة في حكومة إقليم كوردستان اليوم الاحد تمديد فترة استلام القمح من المزارعين رغم انتهائها .

وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة سرور كمال في مؤتمر صحفي اليوم " إن عملية استلام القمح من المزارعين في إقليم كوردستان قد انتهت، ولكن بمساعٍ من مسؤلين في الحكومة فقد تم تمديد فترة الاستلام لعدة أيام أخرى للتخفيف عن كاهل أولئك الذي ينتظرون أمام صوامع القمح ليتم تسليم القمح بنفس التسعيرة المحددة".

وأضاف " ان صوامع التخزين تسلمت قرابة 260 الف طن من القمح لغاية الان ، وقال " في السنة الماضية 2021 تسلمت الصوامع 125 الف طن ، مبيناً ان الوزارة تسلمت هذا العام ضعف كميات العام الماضي "، وتابع قائلاً " اننا في العام الماضي انهينا عملية استلام القمح من المزارعين خلال 41 يوم، اما هذا العام فلغاية اليوم مرت 54 يوماً على عملية استلام القمح في الإقليم".

وأشار الى " ان الخطة التي أعدتها الحكومة الاتحادية لهذه السنة كانت مختلفة عن السنوات الماضية، فقد تم استلام القمح من المزارعين بتسعيرة 850 الف دينار للطن الواحد"، وكان استلام القمح في السنوات الماضية يصنف على ثلاث مستويات ولكن هذه السنة تم اعتبار كافة الأنواع بمستوى واحد".

وكان وزير التجارة والصناعة في حكومة إقليم كوردستان كمال مسلم قد صرح في وقت سابق " ان خزين مادة القمح الغذائية انخفض في العراق وإقليم كوردستان الى النصف بسبب تاثير الجفاف والحرب بين روسيا وأوكرانيا"، وكان مسلم قد أعلن السبت الماضي ان المحاصيل التي تسلمتها الصوامع جيدة جداً من حيث الجودة، ووعد بصرف مستحقات المزارعين في وقت قريب".

ويعتمد العراق على القمح المحلي والمستورد لتوفير مادة الدقيق الغذائية ضمن مفردات البطاقة التموينية ، ويواجه العراق مشكلة قلة المياه مما انعكس سلبا على انتاج الحنطة هذا العام.