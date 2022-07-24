داخلية كوردستان تعلن إجراءات جديدة بخصوص "السلاح غير المرخص"

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان اليوم الأحد، عن إجراءات جديدة، بخصوص ملاحقة وضبط الأسلحة غير المرخصة.

وقررت الوزارة بعد اجتماع أمني اليوم، اتخاذ الإجراءات التالية:

المادة 1 / نزع جميع الأسلحة والذخائر التي هي خارج المؤسسات الأمنية والعسكرية في إقليم كوردستان

المادة 2 / يتم جمع الأسلحة الحربية وفق الإجراءات التالية :

* فتح 12 مركزاً في جميع المحافظات والإدارات الذاتية تحت اشراف وزارة الداخلية وبالتنسيق مع وزراة البيشمركة والاسايش.

* المواطنون الذين يملكون أسلحة وذخائر حربية عليهم تسليمها في المراكز المذكرة بالفقرة الأولى .

* وزارة الداخلية وبالتنسيق مع وزارة البيشمركة والاسايش تشكل 12 لجنة بهدف استلام الأسلحة والذخائر الحربية.

* تحدد وزارة الداخلية مواقع تلك المراكز وتعممها.

المادة 3 / تسجيل الأسلحة النارية وذخائرها مثل الكلاشنكوف والأسلحة المماثلة لها على ان لا يزيد عيار طلقاتها اكثر من 39 × 7.62 م ، وسلاح المسدس وذخيرته على ان لا يزيد عيار طلقاته اكثر من 9 ملم ، وحسب الإجراءات التالية :

* وزارة الداخلية ستفتح 40 مركزاً لجميع الأسلحة النارية في مديريات شرطة المحافظات والإدارات الذاتية واقسام الشرطة في الاقضية بهدف جمع الأسلحة المذكورة .

* وزارة الداخلية وبالتنسيق مع وزارة البيشمركة والاسايش ستشكل 40 لجنة بهدف تسجيل الأسلحة والذخائر .

* وزارة الداخلية ستحدد مواقع المراكز وتعممها .

* الأسلحة التي يتم تسجيلها يمكن ان تبقى عند أصحابها بشرط ان يكتب تعهداً بأن يحتفظ بالسلاح في منزله وان لا يحمله معه او يبيعه او يهديه لاحد او يستخدمه بأي شكل من الاشكال.

المادة 4 / الأسلحة الغير مشمولة بالمادة 3 ، على أصحابها تسليمها وفق المادة 2 وتعليماتها .

المادة 5 / وزارة الداخلية ستجهز سجلات لتسجيل بيانات الأسلحة التي يتم تسليمها .

المادة 6 / وزارة الداخلية ستنشئ نظام الكتروني لتسجيل بيانات الأسلحة اعتماداً على معلومات الفقرة الخامسة.

المادة 7 / من خلال الوسائل الإعلامية سيتم تعميم الخبر، الذين يملكون أسلحة ثقيلة ومتوسطة عليهم تسليمها حسب التعليمات المذكورة ، والذين يملكون أسلحة المسدس عليها تسجيلها في مراكز التسجيل التي تحددها وزارة الداخلية .

المادة 8/ سيتم تشكيل لجنة عليا في وزارة الداخلية برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من وكيل الوزير ، المستشار القانوني في الوزارة ، مدير ديوان الوزارة، مدير عام الشرطة ، ممثل عن الاسايش، ممثل مجلس امن الإقليم، ممثل وزارة البيشمركة ، وتكون مناصب الأعضاء لا تقل عن منصب مدير عام، بهدف متابعة عملية جمع الأسلحة الغير مسجلة ، وسيجتمعون كل 30 يوم .

المادة 9 / بعد الانتهاء من كل ما مذكور في هذه التعليمات ، ستشكل وزارة الداخلية 8 لجان في المحافظات والإدارات الذاتية بهدف تقييم رخص حمل السلاح ، وبعد تقييم حمل السلاح ستقرر اللجنة إعطاء الرخصة حسب المادة 2 لسنة 2022 .

المادة 10 / بعد مرور سنة من تطبيق هذه التعليمات، سيتم إحالة صاحب أي سلاح غير مرخص الى القضاء حسب المادة 2 لسنة 2022 .

المادة 11 / أي مواطن يلقى القبض عليه وبحوزته سلاح سيتم تسجيله في مراكز التسجيل المذكورة .

المادة 12 / عملية إعطاء رخصة حمل السلاح ستكون حسب قانون السلاح رقم 2 لسنة 2022 .

المادة 13 / هذه التعليمات سيتم تطبيقها من يوم صدورها ولمدة سنة واحدة ويتم نشرها في الوقائع الكوردستانية.

المادة 14 / أي مواطن لم يسجل سلاحه بعد مرور المدة المذكورة في التعليمات أعلاه ، سيعتبر سلاحه غير قانوني ويتم التعامل معه حسب القانون .