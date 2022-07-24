أوقاف كوردستان تدعو بغداد للقصاص من مرتكبي حادثة الإساءة للكاكئيين

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية اليوم الأحد إن المساس برموز المكونات الدينية ومقدساتها يعتبر "جريمة" يعاقب عليها القانون.

جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة بعدما تعرض منتسب في البيشمركة ينتمي للطائفة الكاكائية إلى إساءة بالغة على أيدي جماعة تنتسب للحشد الشعبي والتي أقدمت أيضاً على حلق شاربه في منطقة آمرلي ضمن بلدة طوزخومارتو التابعة لمحافظة صلاح الدين.

والشارب من المقدسات لدى الكورد الكاكئيين.

وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إن ما حصل للمنتسب الكاكئيي يمثل "أمراً خطيراً" حدث في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، "بما يتعارض تماماً مع قيم التسامح والتعايش الديني".

وأضافت "ندين بشدة هذه الإساءة".

وجاء في البيان "يعد المساس برموز المكونات ومقدساتها جريمة، وعلى الحكومة العراقية التعامل مع هؤلاء المعتدين بموجب القانون".

ودعا البيان الحكومة العراقية إلى القصاص من مرتكبي الجريمة، ليكون ذلك "عبرة لمن يحاول إهانة رموز ومقدسات أي مكون من المكونات".