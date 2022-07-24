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"كڤوكيم".. أصالة نصري تفاجئ جمهورها بأولى أغنياتها الكوردية

author_image Kurdistan24 اربیل
أصالة نصري - صورة أرشيفية
أصالة نصري - صورة أرشيفية
سوریا أصالة نصري اغنية كوردية كڤوكيم كفويم

أربيل (كوردستان 24)- فاجأت الفنانة السورية أصالة نصري جمهورها اليوم الأحد، بأولى أغنياتها الكوردية وتحمل اسم "كڤوكيم" وتعني "الحمامة".

وتميزت الأغنية بإيقاع سريع متناسق مع كلمات الأغنية التي أعدّها ولحنها آري جان، مازجاً فيها كلمات عربية وأخرى كوردية كرمانجية، على وقع ألحان تراث الجزيرة السورية.

وتقول كلمات المقطع العربي التي استهلته أصالة بأغنيتها "خلونا الليلة نغني، خلونا الليلة نفرح، خلونا الليلة تنقول، للحزن ما له مطرح".

وأغنية "كڤوكيم" هي ضمن البوم جديد طرحته أصالة نصري بعنوان شايفة فيك، وأعلنت عنه روتانا في وقت سابق من اليوم، وحصد الكثير من المشاهدات.

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