العراق يتجه لإنشاء نظام جديد للاستطلاع وتعزيز الدفاع الجوي

أربيل (كوردستان 24)- أكد قائد القوة الجوية العراقية الفريق الركن شهاب زنكنة اليوم الأحد سعي العراق لتعزيز الاستطلاع والمراقبة الجوية بنظام جديد.

وقال زنكنة في حديث لكوردستان 24، إن نظام الاستطلاع الراداري الجوي الجديد سيمكّن العراق من مراقبة مجاله الجوي وحدوده الدولية "بدقة".

وتابع "هذا النظام متطور جداً من حيث المدى والكشف، ويمكننا الاعتماد عليه لتعزيز منظومة الدفاع الجوي والدفاع عن العراق".

وتعتبر القوة الجوية العراقية الفرع الجوي للقوات المسلحة العراقية، وتتولى حماية سماء العراق، ومراقبة الحدود الدولية والقيام بالمهام والعمليات الجوية.

ويعود تاريخ تأسيس القوة الجوية العراقية إلى عام 1931.