الأعرجي ينسحب من "سباق الترشح" لرئاسة الوزراء في العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي مساء الأحد اعتذاره عن قبول الترشيح لمنصب رئاسة الوزراء.

وكان الأعرجي ضمن أربعة مرشحين ضمن الإطار التنسيقي في ظل الخلافات الشديدة التي أرجأت تحديد اسم واحد للدفع به مرشحاً للمنصب.

وقال الأعرجي في بيان "إيماناً مني بأن الوطن يستحق التضحية، لذا أشكر لجنة الإطار الموقرة التي رشحت اسمي لمنصب رئاسة الوزراء وهنا أعلن اعتذاري عن قبول الترشيح".

ولم يذكر الأعرجي الأسباب التي دفعته للاعتذار عن الترشيح، إلا أنه أعرب عن أمله بأن يحسم الإطار التنسيقي خياراته فيما يتعلق بالحكومة الجديدة.

ولا يزال العراق يشهد جموداً سياسياً بسبب الخلافات حول تشكيل الحكومة منذ الانتخابات التي أجريت في تشرين الأول أكتوبر 2021.

وقال الأعرجي إن "الإنسداد" الذي تشهده العملية السياسية "أضّر بمصالح الشعب والوطن".