وزير الدفاع العراقي: تركيا تتحمل مسؤولية مقتل المدنيين في دهوك

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الدفاع العراقي جمعة عناد يوم الأحد، إن أنقرة تتحمل مسؤولين مقتل المدنيين في منتجع سياحي، بمحافظة دهوك.

وقال عناد في حديث مع قناة "العربية"، أن "تركيا استخدمت مدافع ثقيلة من عيار 155 في قصفها الأخير".، في إشارة الى القصف الذي طال منتجع "برخ" الأسبوع الماضي، والذي أوقع قتلى وجرحى بين المدنيين.

واعتبر وزير الدفاع العراقي أن "تركيا دولة جارة وصديقة لكنها تمادت". في المقابل رأى عناد أيضاً أن "حزب العمال الكوردستاني استغل الظروف وتوغل في العمق" العراقي.

وكشف عناد قائلاً: "اقترحنا على تركيا إنشاء مراكز تنسيق في ديار بكر والموصل.. وقد فوجئنا بالقصف التركي حيث لم ينسق الأتراك معنا".

وكانت الخارجية العراقية قد أعلنت يوم السبت، انها تقدمت بشكوى الى مجلس الأمن الدولي، تطالب فيها بعقد جلسة طارئة لبحث قصف دهوك الذي تلقي بغداد باللوم فيه على تركيا.

وأسفر هجوم الأربعاء على منطقة زاخو الواقعة في إقليم كوردستان عن مقتل 9 سياح بينهم ثلاثة أطفال، واصابة أكثر من 20 آخرين.