أسعار الدولار والعملات الأجنبية في أسواق كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- بلغ سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأثنين، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:

أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان

100 دولار = 148650 دينار

100 يورو = 152500 دينار

100 جنيه إسترليني = 178000 دينار

100 ليرة تركية = 8500 دينار

100 ألف تومان إيراني = 4800 دينار

دينار أردني واحد = 2015 ديناراً

سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان

مثقال عيار 24 = 410000 دينار

مثقال عيار 21 = 370000 دينار

مثقال عيار 18 = 315000 دينار