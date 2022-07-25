محمد شكري: خلال 3 سنوات.. احرزنا تقدما كبيرا في عملية الاستثمار الشاملة في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- استعرض رئيس هيئة الاستثمار محمد شكري في كلمة له، اهم انجازات ونشاطات فريقه، خلال السنوات الثلاث الماضية من عمر الكابينة الحكومية التاسعة.

وقال شكري، "تم إحراز تقدم كبير وخطوات نوعية في عملية الاستثمار الشاملة، في الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان".

وأضاف، "عملنا على تحقيق استراتيجيتنا وهي العمل من خلال الاستثمار لبناء بنية تحتية اقتصادية قوية، من خلال مضاعفة الدخل لتحقيق اقتصاد متعافي".

وتابع، "أعددنا الخطط الاستثمارية والعديد من الأبحاث والتقارير للقطاعات الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها من القطاعات، من اجل تشجيع المستثمرين وفقا لاحتياجات المناطق وأهمية المشاريع. كما تم اعداد مدير انتاج الطاقة لمشاريع اقليم كوردستان".

واكد رئيس هيئة الاستثمار انه "تم اعتماد (1,212) مشروعا، منها 298 مشروعا تجاريا، و287 مشروعا صناعيا، و174 مشروعا سياحيا، و82 مشروعا زراعيا. معظم المشاريع الآن في مراحل الحصول على إذن وسوف تنعكس في المستقبل على النمو الكلي وتعزيز البنية التحتية الاقتصادية في المنطقة".

وأضاف "خلال السنوات الثلاث الماضية قمنا بمنح إجازة 203 مشروعا برأس مال يبلغ حوالي 12 مليار دولار. الصناعة – 58 مشروعا، الأعمال – 49 مشروعا، السياحة – 29 مشروعا، التربية والتعليم العالي – 22 مشروعا سكنيا – 14 مشروعا، الصحة – 12 مشروعا، الزراعة – 8 مشاريع، إجمالي القطاعات الأخرى – 11 مشروعا.

واكد "تم إلغاء 35 تصريحا استثماريا في الكابينة التاسعة، نتيجة التحقيقات مع المستثمرين المهملين والمشاريع التي واجهت أوجه التقصير أو لم يتم تنفيذها".

وقال "عملنا على تطوير وإعادة تنظيم القطاع الصناعي لبناء عدد من المناطق الصناعية في جميع المحافظات والإدارات المستقلة، والتي هي الآن في مراحل البناء والحصول على الإذن".

وبحسب ما افاد شكري فإن مجلس الوزراء اتخذ عددا من الإجراءات والقرارات لإعادة تنظيم وتحسين عمله، بشأن الخدمات والإصلاح، مشيرا الى ان مجلس الاستثمار اتخذ خطوات للحد من الروتين والعقبات التي تعترض العملية الاستثمارية والمشاريع".

واكد ان المجلس الأعلى للاستثمار اتخذ حتى الآن 52 قراراً خاصاً حول حل مشاكل الاستثمار وإعادة تنظيم عملية الاستثمار الكلي من خلال تعليمات جديدة، لافتا الى انه من أجل تسهيل المستثمرين وفرق الاستثمار، أسقطوا سلطاتهم على المقاطعات والإدارات المستقلة.

واضاف شكري "قام مجلس الاستثمار بتفعيل المديرية العامة للاستثمار في محافظة حلبجة وتدريب مديرية الاستثمار التابعة للإدارات المستقلة (كرميان – رابارين – زاخو – سوران) ووفر المديرية العامة والموظفين اللازمين لهم جميعا".

واكد انه تم تأسيس فريق استثماري لجذب المستثمرين الأجانب وجلبهم إلى إقليم كوردستان، مؤكدا انه تم بناء علاقات وتعاون بين مجلس الاستثمار والعديد من القنصليات في العالم، حيث أن مجالس الاستثمار على تواصل دائم معهم وتزورنا".

ولفت الى انه قد "تم تنظيم العديد من المؤتمرات والمنتديات للقطاعات الصناعية والزراعية والإسكانية".

وقال شكري "سنواصل في الفترة المقبلة تنفيذ خططنا ونسمح أيضا بوضع خطة للاستثمار والتي سيتم إنشاؤها في المحافظات والإدارات المستقلة وهذه خطوة اهم بكثير يجب أن يكون في طور الإنتاج في إقليم كوردستان".