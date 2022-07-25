نيجيرفان بارزاني: هجمات داعش ناقوس خطر جدي وتستوجب ردا حاسما

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الاثنين، ان الهجمات التي نفذها تنظيم داعش في الليلة الماضية، هي ناقوس خطر جدي، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة أن يتم الرد بشكل حاسم.

وقال نيجيرفان بارزاني في بيان، "سلسلة الهجمات التي شنها داعش الليلة الماضية في بغداد وديالى وصلاح الدين وكركوك على مواقع القوات المسلحة والشرطة الاتحادية العراقية والتي أسفرت عن سقوط سبعة شهداء وأكثر من عشرين جريحاً، هي ناقوس خطر جدي".

واضاف ان "تحركات داعش وتزايد قوته وتوسع نطاق هجماته واعتداءاته، تهديد حقيقي لأمن واستقرار كل العراق ويجب الوقوف عليه بجدية والرد عليه رداً حاسماً".

وشدد رئيس الإقليم على ضرورة تعاون وتنسيق أكثر فعالية، بين الجيش والقوات المسلحة والبيشمركة والأجهزة الأمنية التابعة للعراق وإقليم كوردستان، لمواجهة تهديدات داعش، كما يجب أن يستمر دعم التحالف الدولي للعراق وٳقليم كوردستان للقضاء على داعش .

وأضاف إن "الأوضاع الأمنية والسياسية للعراق، تستدعي التعاون والعمل المشترك والجماعي من كل القوى والأطراف العراقية ليتجاوز الجميع الصعاب معاً، ولا تسبب الأوضاع السياسية المعقدة المزيد من زعزعة الأمن والاستقرار وتقوية داعش".

وختم بيانه قائلا: "أعزي عوائل وذوي الشهداء وأشاركهم أحزانهم وأتعاطف معهم، راجياً الشفاء العاجل للجرحى".