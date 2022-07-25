بعد مخاض عسير.. الإطار التنسيقي يرشح السوداني لرئاسة الوزراء

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الإطار التنسيقي الشيعي اليوم الاثنين ترشيح القيادي في ائتلاف دولة القانون محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء في العراق، بعد مخاض عسير في ظل الجمود السياسي الذي تشهده البلاد منذ تسعة أشهر.

وتفاقمت الخلافات السياسية بين مختلف القوى في العراق، ولا سيما الشيعية على شكل الحكومة الجديدة منذ الانتخابات التشريعية التي أجريت في تشرين الأول أكتوبر 2021.

وقال الإطار التنسيقي في بيان بعد اجتماع عقده اليوم "بأجواء إيجابية اتفق قادة الإطار التنسيقي وبالإجماع على ترشيح السيد محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء".

ويقول مصدر سياسي في حديث لكوردستان 24، إن انسحاب قاسم الأعرجي يوم أمس من سباق الترشح، دفع قادة الإطار إلى الاتفاق على السوداني.

ولم يصدر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر موقفه الجديد من ترشيح السوداني، لكنه سبق أن عارض ترشيحه بشدة أيام احتجاجات تشرين عام 2019.

وقال الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي في بيان إن ترشيح السوداني جرى "بالإجماع وننتظر أن يتفق الآخرون" في إشارة إلى القوى الكوردية.

ولم تتفق الأحزاب الكوردية بعد على حسم مرشحها لرئاسة الجمهورية.