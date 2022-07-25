السوداني.. من قائمقام إلى مرشح لأعلى هرم السلطة بـ"إجماع إطاري"

أربيل (كوردستان 24)- لم يتوقف طرح اسم محمد شياع السوداني مرشحاً لمنصب رئاسة الوزراء منذ الاحتجاجات التي انطلقت في تشرين الأول أكتوبر 2019.

وعندما أجبرت تلك الاحتجاجات عادل عبد المهدي على الاستقالة من منصبه، دفع بالكثير من الأسماء وكان من بينها محمد شياع السوداني.

إلا أن الرفض الذي أبداه المتظاهرون وكذلك زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر جعل حظوظ السوداني تتقلص في ذلك الوقت، فوقع الاختيار على غيره.

وليس من المستبعد أن يتكرر السيناريو مجدداً إذا ما أبدى الصدر معارضة لذلك. وحتى لو نجح السوداني في تشكيل الحكومة فلم تصمد طويلاً.

من هو محمد شياع السوداني؟

- اسمه محمد شياع صبار حاتم السوداني، مولود في بغداد عام 1970، وشغل العديد من المناصب وأكثرها بالوكالة.

- حاصل بكالوريوس علوم زراعية من جامعة بغداد 1992.

- ينحدر من أسرة تنتمي إلى حزب الدعوة، وقد أعدم النظام عدداً من أفراد أسرته، ثم دفعته المضايقات إلى مغادرة ميسان صوب بغداد.

- تولى بعد سقوط النظام السابق، منصب قائممقام مدينة العمارة عن حزب الدعوة

- قائممقام مدينة العمارة عام 2004 عن حزب الدعوة

- عضو مجلس محافظة ميسان 2005 - 2009.

- محافظ ميسان لعام 2009.

- وزير حقوق الإنسان عام 2010.

- رئيس الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة وكالة 2011 لغاية تشرين الأول 2012.

- وزير الزراعة/ وكالةً عام 2013.

- رئيس مؤسسة السجناء السياسيين/ وكالة عام 2014 حتى بداية كانون الثاني 2015.

- وزير الهجرة والمهجرين/ وكالة عام 2014.

- وزير العمل والشؤون الاجتماعية 2014.

- رئيس هيئة رعاية الطفولة.

- وزير المالية/ وكالة لعام 2014-2015.

- وزير التجارة/ وكالة منذ شهر تشرين الأول عام 2015.

- اتفق الإطار التنسيقي اليوم على ترشيح السوداني لمنصب رئاسة الوزراء.

كتب رئيس هيئة الحشد الشعبي القيادي الإطاري البارز فالح الفياض على حسابه في تويتر "إجماع الإطار على اختيار الصالح محمد شياع السوداني، نتوسم فيه أن يكون مصلحاً وبتفاعل الجميع نستطيع أن ننفذ مشروع البناء وخدمة المواطن وتصحيح المسار".

وبحسب العرف السائد في العراق بعد سقوط النظام السابق عام 2003، يكون رئيس الوزراء شيعياً، على أن يكون رئيس الجمهورية كوردياً، فيما يتولى سني رئاسة البرلمان.