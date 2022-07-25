أمن

هجوم صاروخي يستهدف حقل خورمور الغازي ولا أنباء عن تأثر عملياته

هجوم اليوم نفذ بثلاثة صواريخ كاتيوشا دون أن يسفر عن إصابات
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لم يؤثر هجوم اليوم ولا الهجمات السابقة على العمليات الإنتاجية في الحقل
لم يؤثر هجوم اليوم ولا الهجمات السابقة على العمليات الإنتاجية في الحقل
کوردستان العراق كوردستان خورمور

أربيل (كوردستان 24)- تعرض حقل خورمور الغازي إلى هجوم صاروخي مساء الاثنين دون أن يسفر عن خسائر بشرية، حسبما ذكرت مصادر محلّية.

ويقع حقل خورمور في ناحية قادر كرم ضمن بلدة جمجمال في محافظة السليمانية، وقد تعرض في الآونة الأخيرة إلى سلسلة هجمات مماثلة.

ولم يؤثر هجوم اليوم ولا الهجمات السابقة على العمليات الإنتاجية في الحقل الذي يعد الأكبر في إقليم كوردستان وعلى مستوى العراق عامة.

وقال صدّيق محمد مدير ناحية قادر كرم في تصريح لكوردستان 24، إن هجوم اليوم نفذ بثلاثة صواريخ كاتيوشا دون أن يسفر عن إصابات.

ودوت صفارات الإنذار الحقل الذي تديره شركة دانا غاز الإماراتية.

وقال مصدر آخر لكوردستان 24، إن الصواريخ سقطت في ساحة خالية.

وذكرت مصادر أخرى أن القصف أدّى إلى اندلاع حرائق في الحشائش المحيطة بالحقل، فيما لا تزال فرق الإطفاء تكافح للسيطرة على الحرائق.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن هجوم اليوم ولا الهجمات السابقة، لكن إقليم كوردستان حمّل جماعات عراقية مسلحة خارجة عن القانون المسؤولية.

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