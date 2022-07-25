الثروات الطبيعية: "هجوم خورمور" لم يؤثر على عمليات الإنتاج

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان مساء الاثنين إن الهجوم الصاروخي على حقل خورمور الغازي لم يؤثر العمليات في الحقل الذي تشغله شركة دانة غاز الإماراتية.

وتعرض الحقل الواقع في بلدة جمجمال بمحافظة السليمانية إلى هجوم جديد في وقت سابق من اليوم بثلاثة صواريخ دون أن يوقع إصابات أو أضرار مادية.

وقال وكيل وزارة الثروات الطبيعية أحمد مفتي في تصريح لكوردستان 24، إن عمليات الإنتاج في الحقل الغازي العملاق "مستمرة ولم تتأثر بالهجوم".

وأضاف أن الجهات المعنية فتحت تحقيقاً في الهجوم الذي نُفذ بصواريخ كاتيوشا، مؤكداً أن فريقاً من وزارته توجه إلى مكان الحادث.

وتابع "الإنتاج لم يتأثر، والعمليات مستمرة".

وكان صدّيق محمد مدير ناحية قادر كرم، حيث يقع الحقل، قد أبلغ كوردستان 24، بأن الهجوم أدّى إلى نشوب حرائق في الأحراش والحشائش المحيطة بالمنطقة.

وذكرت وزارة الثروات الطبيعية في بيان لاحق، أن الهجوم وقع في الساعة 07:55 دقيقة بالتوقيت المحلي (04:55 بتوقيت غرينتش).

وأكدت أيضاً أن الهجوم لم يؤثر على العمليات الإنتاجية.

وقالت الوزارة إن الهجمات التي استهدف الحقل مراراً تنفذها جماعات خارجة عن القانون لضرب البنية التحتية المدنية لإقليم كوردستان.

وأشارت إلى أن هجوم اليوم هو الرابع من نوعه خلال شهرين حزيران يونيو وتموز يوليو.

وجاء في البيان "أي اعتداء على المؤسسات والبنية التحتية الاقتصادية هو استهداف مباشر ضد شعب كوردستان، وهو أمر غير مقبول".

وقالت الوزارة إن مسؤولية هذه الهجمات تتحملها الجهات التي تستهدف ثروات شعب كوردستان انطلاقاً من المناطق الخاضعة لسيطرتها.