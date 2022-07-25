سیاسة

حكومة كوردستان: هجوم خورمور يقوّض استقرار العراق وازدهار الإقليم

"ندعو الحكومة الاتحادية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الهجمات الإرهابية ومنع تكرارها"
author_image Kurdistan24 اربیل
المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل - صورة أرشيفية
المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل - صورة أرشيفية
کوردستان خورمور إقليم كوردستان جوتيار عادل المتحدث باسم حكومة كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل اليوم الاثنين إن الهجوم الصاروخي الذي استهدف حقل خورمور الغازي يهدف لتقويض استقرار العراق وازدهار الإقليم.

وسقطت ثلاثة صواريخ على حقل خورمور للغاز في بلدة جمجمال بمحافظة السليمانية بإقليم كوردستان دون وقوع أضرار أو إصابات.

وهذا أحدث هجوم يستهدف الحقل الغازي العملاق، وهو الرابع من نوعه بعد سلسلة هجمات استهدفته في الأسابيع القليلة الماضية.

وقال جوتيار عادل في بيان "ندين بشدة الهجوم الذي شنته مرة أخرى الميليشيات والجماعات المسلحة الخارجة عن القانون على حقل كورمور (خورمور) الغازي".

وأضاف "ندعو الحكومة الاتحادية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الهجمات الإرهابية ومنع تكرارها".

وأشار عادل إلى أن "هذه الاعتداءات المتكررة تهدف لتقويض الأمن والاستقرار في عموم العراق والازدهار الاقتصادي في إقليم كوردستان".

وكانت وزارة الثروات الطبيعية قالت في وقت سابق إن الهجوم الصاروخي لم يؤثر على العمليات الإنتاجية في الحقل الذي تديره شركة دانة غاز.

موضوعات ذات صلة
کوردستان

مجلس الأمن الدولي يدين هجوم زاخو: عميق تعاطفنا مع حكومتي العراق وكوردستان
  1 ساعة
کوردستان

برلمان كوردستان يدين بشدة هجوم خورمور ويدعو بغداد لاعتقال منفذيه
  1 ساعة
العراق

ائتلاف المالكي يتحدث عن "بشرى سارّة" ويدعو الكورد لحسم مرشح رئاسة الجمهورية
  2 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف