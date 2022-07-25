حكومة كوردستان: هجوم خورمور يقوّض استقرار العراق وازدهار الإقليم

أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل اليوم الاثنين إن الهجوم الصاروخي الذي استهدف حقل خورمور الغازي يهدف لتقويض استقرار العراق وازدهار الإقليم.

وسقطت ثلاثة صواريخ على حقل خورمور للغاز في بلدة جمجمال بمحافظة السليمانية بإقليم كوردستان دون وقوع أضرار أو إصابات.

وهذا أحدث هجوم يستهدف الحقل الغازي العملاق، وهو الرابع من نوعه بعد سلسلة هجمات استهدفته في الأسابيع القليلة الماضية.

وقال جوتيار عادل في بيان "ندين بشدة الهجوم الذي شنته مرة أخرى الميليشيات والجماعات المسلحة الخارجة عن القانون على حقل كورمور (خورمور) الغازي".

وأضاف "ندعو الحكومة الاتحادية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الهجمات الإرهابية ومنع تكرارها".

وأشار عادل إلى أن "هذه الاعتداءات المتكررة تهدف لتقويض الأمن والاستقرار في عموم العراق والازدهار الاقتصادي في إقليم كوردستان".

وكانت وزارة الثروات الطبيعية قالت في وقت سابق إن الهجوم الصاروخي لم يؤثر على العمليات الإنتاجية في الحقل الذي تديره شركة دانة غاز.