سیاسة

برلمان كوردستان يدين بشدة هجوم خورمور ويدعو بغداد لاعتقال منفذيه

من واجب الحكومة العراقية اعتقال منفذي الهجوم وإحالتهم إلى القانون
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
کوردستان إقليم كوردستان العراق خورمور

أربيل (كوردستان 24)- أدان برلمان كوردستان مساء الاثنين الهجوم الصاروخي الذي استهدف أكبر حقول الغاز في الإقليم، داعياً الحكومة الاتحادية إلى اعتقال منفذي الهجوم بأسرع وقت.

وسقطت ثلاثة صواريخ على حقل خورمور الغازي في بلدة جمجمال بمحافظة السليمانية في إقليم كوردستان دون وقوع أضرار أو إصابات.

وهذا أحدث هجوم يستهدف الحقل الغازي العملاق، وهو الرابع من نوعه بعد سلسلة هجمات استهدفته على مدى الشهرين الماضيين.

وقال برلمان كوردستان في بيان "مرة أخرى هاجمت الجماعات الخارجة عن القانون حقل خورمور بما يمثل امتداداً لسلسلة الهجمات الجبانة على البنية التحتية للطاقة في إقليم كوردستان".

وندد البرلمان الكوردستاني بشدة بالهجوم، ودعا في الوقت نفسه الحكومة العراقية إلى تكثيف تعاونها مع حكومة إقليم كوردستان بهدف سد الفراغ الأمني القائم في تلك المناطق.

وأضاف أن من واجب الحكومة العراقية اعتقال منفذي الهجوم وإحالتهم إلى القانون، واتخاذ كل أشكال الإجراءات ضدهم ومنع نشاط الجماعات الخارجة عن القانون.

وأوضح برلمان كوردستان أن منشآت الطاقة في إقليم كوردستان تأسست وفقاً لقوانين الإقليم وفي إطار الدستوري العراقي، وهي ملك للعراقيين كافة، وحق من حقوق ومنجزات أهالي كوردستان، مما يتحتم حمايتها بالكامل.

وقال البرلمان إنه تم توجيه لجان المناطق الكوردستانية، والطاقة والثروات الطبيعية، والداخلية، والبيشمركة، لإجراء تحقيق شامل مع الجهات المعنية في حكومة إقليم كوردستان بشأن تكرار هذه الهجمات وسبل ضمان أمن منشآت البنية التحتية الاقتصادية للإقليم.

وسبق أن قال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل إن هجوم خورمور يهدف لتقويض استقرار العراق وازدهار الإقليم.

وكانت وزارة الثروات الطبيعية قالت في وقت سابق إن الهجوم الصاروخي لم يؤثر على العمليات الإنتاجية في الحقل الذي تديره شركة دانة غاز.

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