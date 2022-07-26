هيئة الأنواء تعلن دخول البلاد بحالة "جمرة القيظ"

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية يوم الإثنين، دخول البلاد بحالة جمرة القيظ، فيما أكدت عدم وجود مؤشرات لتساقط الأمطار في العراق.

وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "لا توجد مؤشرات لدى الهيئة تشير لوجود امطار في البلاد"، لافتاً إلى أن "اجواء البلاد لا تساعد في الوقت الحالي على تساقط الأمطار نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والاحتباس الحراري".

واضاف، أن "البلاد دخلت بحالة جمرة القيظ والتي تساعد في بعض الأحيان الى ارتفاع الرطوبة في بعض مناطق البصرة"، مبينا ان "ارتفاع درجات الحرارة والدخول بحالة جمرة القيظ يدفع لخروج الزواحف والحشرات من الارض".

وتابع ان "جمرة القيظ تبدأ من منتصف تموز وتستمر حتى الثلث الأول من شهر آب".

وعن الحالة الجوية ليوم غد أكد الجابري أن "سرعة الرياح ستكون من 30 الى 30 كم في الساعة في المنطقة الوسطى لذلك يكون تصاعد في الغبار وجود ارتفاع في درجات الحرارة".

وأشار إلى أن "المؤشرات الجوية لم تشير حتى اللحظة الى وجود عواصف ترابية ولكن فقط تصاعد الغبار في الوسط والمنطقة الجنوبية".