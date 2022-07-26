سیاسة

وفد أمني رفيع المستوى يصل الى زاخو

زار مقر لواء حرس الحدود الأول في منطقة باطوفة لتقييم الوضع الأمني هناك
author_image مظفر مزوري
کوردستان الوفد الامني قصف زاخو الجيش العراقي

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت خلية الاعلام الأمني في بيان لها اليوم الثلاثاء أن وفداً امنياً رفيع المستوى وصل الى زاخو .

وقال البيان "ان الوفد الأمني برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري برفقة معاون رئيس أركان الجيش للعمليات الفريق قيس المحمداوي وقائد قوات حرس الحدود وصل الى زاخو شمال غربي دهوك".

وأضاف البيان "ان الوفد زار مقر لواء حرس الحدود الأول في منطقة باطوفة لتقييم الوضع الأمني هناك على الحدود العراقية التركية".

وفي يوم الأربعاء 20/7/2022 قصفت المدفعية التركية منتجعاً سياحياً في قرية برخ بناحية دركار التابعة لمدينة زاخو، حيث استشهد 9 مدنيين من السياح وجرح أكثر من 20 اخرين.

وأثار هذا القصف ردود أفعال واسعة على الصعيد المحلي والدولي، ولاقى غضباً واسعاً في الشارع العراقي، وكانت هناك ادانات دولية أيضاً.

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