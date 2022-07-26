سیاسة

بعد ميناء أوديسا.. القوات الروسية تقصف ميناء ميكولايف جنوب أوكرانيا

author_image سوار أحمد
القوات الروسية تقصف ميناء ميكولاييف بأوكرانيا - الصورة لفرانس 24
القوات الروسية تقصف ميناء ميكولاييف بأوكرانيا - الصورة لفرانس 24
العالم اوكرانيا روسيا قصف ميناء

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت أوكرانيا الثلاثاء أن روسيا قصفت البنية التحتية لميناء ميكولايف من خلال هجوم صاروخي، ما أثار الشك حول إمكانية استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية.

 من جانبها، أكدت روسيا أن القوات الأوكرانية قصفت مستودعا للنفط في منطقة بوديونوفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية الانفصالية المدعومة من روسيا.

وقال رئيس بلدية منطقة ميكولاييف بجنوب أوكرانيا، أولكسندر سينكيفيتش، إن القوات الروسية قصفت البنية التحتية لميناء ميكولايف.

وأضاف للتلفزيون الأوكراني الحكومي: "تم توجيه ضربة صاروخية ضخمة، على جنوب أوكرانيا من اتجاه البحر الأسود وباستخدام الطيران"، دون أن يقدم تفاصيل عن آثار الضربة.

وقصفت روسيا  السبت الماضي ميناء آخر في أوديسا بجنوب أوكرانيا، مما يلقي بظلال من الشك على خطة لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية.

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