وزير الثروات الطبيعية: وقف الهجمات على الحقول النفطية يقع على عاتق حكومة بغداد

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، كمال محمد، ان حماية حقل خورمور الغازي، يقع على عاتق الحكومة الإتحادية، مؤكدا في الوقت نفسه ان مثل هذه الهجمات على الحقول النفطية والغازية غير مقبولة.

واكد كمال محمد في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الكهرباء الإتحادي، في اربيل على ان الجهات المعنية في الحكومة العراقية تجري التحقيقات وينبغي اعتقال منفذي الهجوم وإحالتهم إلى القانون، بهدف إعادة الاستقرار.

وأشار وزير الثروات الطبيعية، الى ان الهدف من هذه الهجمات، هو تقويض استقرار العراق وازدهار الإقليم.

وأضاف ان الحقل الذي تم استهدافه، ملك للجميع وقسم كبير من العراقيين يستفيدون من الكهرباء التي ينتجها الحقل الغازي.

وسقطت يوم امس الاثنين، ثلاثة صواريخ على حقل خورمور الغازي في بلدة جمجمال بمحافظة السليمانية في إقليم كوردستان دون وقوع أضرار أو إصابات.

وهذا أحدث هجوم يستهدف الحقل الغازي العملاق، وهو الرابع من نوعه بعد سلسلة هجمات استهدفته على مدى الشهرين الماضيين.