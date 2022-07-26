خانزاد أحمد تستعرض منجزات المجلس الأعلى للمرأة خلال 3 سنوات

أربيل (كوردستان 24)- استعرضت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة والتنمية، خانزاد أحمد، الإنجازات والأنشطة التي قام بها المجلس، خلال ثلاث سنوات من تشكيل الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان.

وقالت خانزاد أحمد، في كلمة مصورة، ان المجلس الأعلى للمرأة والتنمية، هو مؤسسة أُنشئت لتحقيق المساواة بين الجنسين في جميع أنحاء كوردستان وضمان استقرار واجبات المرأة واحتياجاتها ومطالبها في برامج الوزارة وغيرها من أجهزة الحكومة.

وأشارت الى ان المجلس وضع أجندة جديدة لنشاطه، وتمت الموافقة عليها لاحقاً في اجتماع للمجلس برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني، حيث يمنح الإجراء الجديد المجلس مزيدا من الفرص لبذل المزيد من الجهد لتعزيز وتطوير وحدات النوع الاجتماعي داخل أجهزة الحكومة.

وأضافت ان المجلس خلال السنوات الثلاث الماضية، قامت بصياغة خطة للمرأة والسلام والأمن وهي في طور التنفيذ حاليا.

وأكدت خانزاد أحمد، انه وضمن سياق الجهود الرامية إلى تعزيز نظام الوقاية والاستجابة للمؤسسات الحكومية، وقع المجلس اتفاقا لتنفيذ مشروع مع الدولة الإيطالية ومنظمتين تابعتين للأمم المتحدة. وستستفيد أكثر من 20,000 امرأة ممن الناجيات من العنف.

وتابعت "ولزيادة مشاركة المرأة بنسبة 5 في المئة في القطاع الخاص، نفذ مشروعاً خاصاً. وسيتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع البنك الدولي ومع غرفة تجارة وصناعة إقليم كوردستان. بالإضافة إلى دعم المشروع الاقتصادي للمرأة، سيتضمن بعض التعديلات والقوانين الحديثة في إقليم كوردستان".

ولفتت الى انه سيتم تخصيص نسبة معينة من الشقق المبنية للمستأجرين للنساء المشرفات على أسرهن ومن لا معيل لهن.

وأكدت ان المجلس كان له دور كبير في تعديل قانون مكافحة العنف ضد المرأة والأسرة، وإقرار القانون الجديد المتعلق بالأسلحة، وحملة إطلاق الأسلحة غير المصرح بها، وقرار حظر بطاقات "سيم" غير المصرح بها، ووضع رمز "أنت آمن" لحماية المرأة، وكلها خطوات جادة لحماية المرأة.

وأشارت الى ان مجموعة من المستشارين الحكوميين قاموا بزيارة القرى والبلدات والمدن في مناسبة ميدانية لنكون على دراية بحالة المرأة. مؤكدا إيلاء النساء الإيزيديات اللواتي تم إنقاذهن، وكجسر، نقلنا مطالبنا إلى الحكومة والمؤسسات والأطراف الأجنبية ذات الصلة.

وقالت خانزاد أحمد، "تعمل أكثر من 30 في المئة من النساء في مراكز صنع القرار في الحكومة والبرلمان والقضاء وغيرها من المؤسسات. ومعدل النساء اللاتي لديهن قرارات في الجامعات آخذ في الازدياد. كما وصلت معدلات النساء في وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية إلى 10 في المائة".

وأضافت "تلقينا دعما ماديا لحوالي 8000 امرأة ريفية لإنشاء مشاريعهن الاقتصادية الخاصة، كما وقعنا مذكرة تفاهم بين مجلسنا، ومنظمة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي أو المنظمة النسائية الدولية. والتي ستوفر ل 5,000,000 فرص عمل للنساء".

وأكدت ان المجلس قام بزرع أكثر من 10,000,000 من النباتات في مناطق مختلفة من إقليم كوردستان.